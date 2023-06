ITALIA VIVA. PARTE DA NAPOLI SABATO 10 GIUGNO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE

Con l’assemblea nazionale di Italia Viva, in programma sabato 10 Giugno, a Napoli, alla presenza di Matteo Renzi, parte la campagna elettorale per le Europee del prossimo 9 Giugno. Un anno esatto per Italia Viva, con l’incognita, ancora non chiarita, dell’alleanza con Azione, cosi’ come accaduto in occasione delle Politiche del settembre 2022. Intanto Matteo Renzi parte con la sua macchina della propaganda ma anche con i primi nomi in campo, almeno nel collegio del Sud Italia, che saranno l’ex Ministro Teresa Bellanova e l’attuale assessore regionale all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

