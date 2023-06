BARONISSI. IL VICE SINDACO ANNA PETTA TAGLIA IL NASTRO DELLA SECONDA EDIZIONE DI LIBRO APERTO

Sarà il Vice Sindaco di Baronissi Anna Petta, titolare della delega alla cultura, ad inaugurare, nel pomeriggio di domani, nel centro della Valle dell’Irno, la seconda edizione di Libro Aperto.

Manca pochissimo all’inaugurazione ufficiale di Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi: a partire da domani 9 giugno e fino a domenica 11 giugno oltre 800 giurati – insieme a pubblico, famiglie e 30 tra le eccellenze del panorama letterario italiano per bambini e adolescenti – si divertiranno tra le strade e i luoghi di Baronissi, per dare vita alla manifestazione realizzata dall’Associazione Libro Aperto e promossa da Comune di Baronissi, Impronte Poetiche e Wave Tribe srl. L’evento sarà anticipato domattina da un seminario ospitato dall’Università degli Studi di Salerno e dedicato al rapporto non solo tra la lettura e le nuove tecnologie ma anche alle sfide che questa unione pone nel mondo della didattica. La tavola rotonda, realizzata grazie alla collaborazione con il dipartimento DISUFF e in sinergia con la Prof.ssa Paola Aiello e il Prof. Leonardo Acone, vedrà – dopo i saluti istituzionali del Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’UniSa, e del Dott. Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi – gli interventi del Prof. Stefano Di Tore, della Dott.ssa Antonella D’Ercole, della Prof. Angela Albarano, Docente di Italiano e Storia, event manager e direttrice e fondatrice di Libro Aperto e degli scrittori Manlio Castagna e Gianluca Caporaso.

L’inaugurazione ufficiale domani pomeriggio alle 16.30 in Aula Consiliare di Baronissi con la Direttrice Artistica del Festival Angela Albarano, il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, Lucia Fortini, Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania, Anna Petta, Vicesindaco di Baronissi.