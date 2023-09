ITALIA VIVA SI PREPARA ALLA FESTA NAZIONALE CON IL NUOVO PROGETTO DEL CENTRO

Anche Italia Viva si appresta a celebrare la sua festa nazionale, in programma dal 14 al 17 settembre al Castello di Santa Severa, posto che non è “facilissimo da raggiungere ma è bellissimo”, ha scritto il leader Matteo Renzi nel suo annuncio. Un appuntamento molto atteso, soprattutto da chi dovrà affrontare le prossime elezioni Europee, considerato che IL CENTRO, il nuovo contenitore politico, lanciato qualche giorno fa dall’ex Presidente del Consiglio, dovrebbe anche essere il nome della lista. Non si conosce, ancora, il logo, il nuovo simbolo da presentare agli elettori in occasione della tornata elettorale del prossimo 9 Giugno ma, almeno questo, sembra certo che sulla lista delle Europee gli italiani non troveranno solo il simbolo di Italia Viva.

