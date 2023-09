MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “DAI LAVORI DI CORSO DIAZ RICCHEZZA E BENESSERE”

“Con l’avvio dei lavori di restyling del primo lotto di Corso Diaz entra nel vivo la trasformazione urbanistica del nostro centro cittadino. Un cambiamento che, come spesso abbiamo sottolineato, andrà di pari passo con il rispetto delle tradizioni e della vocazione commerciale della nostra città. ”

Lo scrive il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Ai commercianti, con i quali abbiamo avviato un continuo dialogo di collaborazione, come anche ai cittadini di tutta Mercato San Severino, chiediamo di avere pazienza per qualche disagio che potrebbe nascere dal nuovo sistema di viabilità che, proprio in questi giorni, stiamo sperimentando e che, sia ben chiaro, potrà anche essere modificato in corso d’opera. Tutto puo’ essere migliorato, è bene ribadirlo, ma l’inizio dell’intervento di riqualificazione urbana di Corso Diaz non poteva essere rinviato: abbiamo l’obiettivo, entro un anno, di restituire, in una veste completamente nuova, la strada principale del nostro commercio a tutti gli operatori economici, ai cittadini, agli amici che arrivano, per fortuna, dagli altri comuni limitrofi per i loro acquisti. Sappiamo che ci sarà qualche critica, probabilmente legata al tema del traffico piu’ che alla bontà progetto: è inevitabile che accada, noi lavoreremo per limitare al minimo i disagi per tutti, nella consapevolezza che questa rivoluzione urbanistica crea qualche effetto collaterale momentaneo, ma una volta ultimato, produrrà ricchezza e benessere per tutta la nostra comunità. Mi auguro che questo obiettivo coinvolga non solo l’amministrazione comunale ma tutti i cittadini di Mercato San Severino, a cominciare dagli esercenti commerciali, che hanno, davvero, a cuore il bene ed il futuro della nostra comunità.