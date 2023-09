SALERNO. AL VIA I LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE NUOVA DI CORSO VITTORIO EMANUELE

Venerdì 8 settembre partono i lavori per la ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele.

L’allestimento dell’area logistica avverrà nell’area prospiciente il Tribunale su corso Garibaldi mentre l’allestimento dell’area di cantiere interesserà il tratto che va da via SS. Martiri a via Diaz. I lavori riguarderanno il rifacimento del tratto fognario, la demolizione dell’attuale pavimentazione con una nuova pavimentazione, la regimentazione delle acque e la sostituzione degli arredi.

