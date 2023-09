FORZA ITALIA. CRESCE L’ATTESA PER PAESTUM. NUOVE ADESIONI IN ARRIVO PER GLI AZZURRI

Cresce l’attesa, in tutti gli ambienti politici del centro destra, per la manifestazione di Paestum, il Berlusconi Day, al quale, da tempo, sta lavorando tutto lo stato maggiore del partito. Ieri, a Roma, l’ennesima riunione per la definizione del programma ma anche per discutere di alcune importanti adesioni al partito degli azzurri che, proprio in occasione dell’evento del prossimo 29 Settembre, potrebbero essere ufficializzate. Di chi si tratta ?

Negli ambienti di Forza Italia si vocifera di almeno 3 parlamentari in carica, di cui uno di fascia alta: le trattative proseguono anche in queste ore ma pare, davvero, che il Berlusconi Day possa rappresentare un rilancio politico di tutto il movimento verso l’appuntamento con le Europee del prossimo 9 Giugno.