PAGANI. IL POLEMICO MESSAGGIO DEL SINDACO LELLO DE PRISCO AI CRITICONI

“Non si asfalta non va bene, si asfalta non va bene. Non si fanno le fogne non va bene,si fanno le fogne non va bene. Poi si dimentica che non vi era un euro in cassa, e non si potevano fare prima .

Ora 18 milioni di euro costruiti in questi due anni e veniamo rimproverati per il ritardo su cose che prima non esistevano neanche. Fate pace con il cervello.”

Lo scrive Lello De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani.

Per quelli più obiettivi nelle valutazioni, grazie per la pazienza avuta,e scusate per il disagio che potremmo creare in questo periodo di lavori pubblici che mancavano da anni.