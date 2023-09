PELLEZZANO. SABATO 9 SETTEMBRE INAUGURAZIONE PER IL NUOVO ASILO EDUCAMPUS

A tal proposito, sabato 9 settembre 2023 alle ore 17.00, proprio presso la struttura di “EduCampus”, situata in via Fravita alla frazione Capezzano, è prevista l’inaugurazione del Nido Comunale di Pellezzano, nel corso della quale interverrà il Sindaco Francesco Morra per illustrare ai presenti questo progetto innovativo. Un Open Day aperto a tutti per visitare gli ambienti del nuovo nido (50 posti) e scoprire tutti i servizi offerti all’utenza.