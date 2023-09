CAMPAGNA. IL 16 SETTEMBRE APERTURA DELLA NUOVA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA

Sabato 16 Settembre sarà un momento di particolare importanza per la vita della Politica Cittadina e vogliamo condividerlo con tutti, quanti sono da sempre vicini al Partito e nuovi iscritti

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i rappresentanti di Fratelli d’Italia di Campagna.

Per l’occasione saranno Presenti a Campagna i massimi vertici Campani del Partito:

– il Coordinatore Nazionale e Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, l’On. Edmondo Cirielli

– l’On. alla Camera dei Deputati Imma Vietri

– il Coordinatore Provinciale Alberico Gambino

Ad accoglierli per l’inaugurazione e un piccolo rinfresco, il Commissario Cittadino Renato Viscovo, i componenti del Direttivo locale e i Rappresentanti del Partito dei Comuni limitrofi

“Questa inaugurazione rappresenta un nuovo inizio per il Partito, ed ha per me particolare importanza. Ci faremo trovare pronti in vista dei prossimi impegni elettorali ai quali saremo chiamati a rispondere a livello Europeo, Provinciale, e Regionale. Sono felice di essere riuscito a risolvere positivamente il compito che mi era stato affidato e ringrazio la Dirigenza per la fiducia riposta in me e negli altri componenti del direttivo ai quali va il mio personale ringraziamento per la serietà e lo spirito di abnegazione che stanno dimostrando con il loro lavoro per il bene del Partito. Da qui si riparte, più uniti e più forti di prima.”