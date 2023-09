LA PROPOSTA DI DE LUCA CONTRO IL NUMERO CHIUSO A MEDICINA ALLA CONFERENZA STATO REGIONI

La proposta di Legge per l’abolizione del numero chiuso per la Facoltà di Medicina, avanzata dal Presidente della Regione Campania, è stata formalizzata all’interno della Conferenza Stato-Regioni e, quindi, nei prossimi giorni, verrà inviata al Governo per una prima valutazione. E’ questo il primo obiettivo raggiunto del Presidente della Regione Campania che, da tempo ed a diversi Governi, ha sempre chiesto di rivedere le regole per l’accesso alla Facoltà di Medicina, oggi disciplinata da rigorose prove di ingresso e solo per un numero limitato di studenti per anno accademico. Già nel corso dell’emergenza sanitaria del 2020, la discussioni sulla eliminazione della regola del numero chiuso a Medicina era iniziata, salvo arenarsi, poi, all’interno delle commissioni parlamentari.

