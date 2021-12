LA BCC DI MONTE PRUNO A POTENZA AL FIANCO DELLA MUSICA E DEI GIOVANI ARTISTI

Memorabile serata ieri sera al Teatro Stabile di Potenza dove, in un unico cerchio magico, sono stati coniugati la solidarietà, la cultura, la musica, la scuola ed i giovani.

Grazie a Sinergie Lucane, in un teatro pieno in ogni ordine di posti, con la collaborazione della Banca Monte Pruno, si è tenuto un evento/concerto di beneficenza teso alla raccolta fondi da destinare all’associazione di volontariato Anticorpi-Civili di Montalbano Jonico, nata con l’obiettivo di prestare mutuo soccorso e soccorso socio-assistenziale in particolare agli “ultimi” e agli indigenti.

Prima dello straordinario concerto del gruppo rock Drops e del l’orchestra diretta dal Maestro Menchise, Sinergie Lucane, con la presenza sul palco di Paola Faggiano e Teresa Lettieri, hanno voluto premiare chi per questa iniziativa si è speso in modo particolare. Tra questi la Bcc Monte Pruno presente con il Vice Presidente Antonio Ciniello, il Direttore Generale Michele Albanese e le dipendenti della Sede di Potenza Valentina Vignola, Simona Garramone e Teresa Viscardi.

Nel corso della serata, inoltre, sono consegnate le borse di studio messe a disposizione dalla Banca Monte Pruno e dal Presidente della Provincia di Matera nell’ambito del bando “Band By Band” promosso da Sinergie Lucane per consentire a giovani musicisti lucani di svolgere un corso di specializzazione/perfezionamento.

Il Direttore Albanese, per conto della Banca ha consegnato la borsa di studio “Band by band” a Marianna Fezzuoglio ed una targa all’Associazione “Nasce un Sorriso” per “la sensibilità e la vicinanza dimostrate in questa serata dedicata a chi ha più bisogno del nostro supporto”. Sinergie Lucane, poi, ha voluto riconoscere l’impegno della banca, sempre vicino alle iniziative che vedono coinvolti le parti deboli, con una targa ricordo al Direttore Albanese con la seguente motivazione: “alla generosità e all’empatia che scavalcano muri e costruiscono ponti”. Il Direttore Albanese, nel ringraziare a nome di tutta la struttura bancaria, ha ricordato l’impegno continuo e costante del “gruppo Monte Pruno” a favore dei giovani e delle fasce deboli.

“È da sempre -ha ricordato il Direttore Albanese – che la banca è vicina la alle fasce più deboli e la beneficenza a favore dei più bisognosi continuerà, anche nel futuro, ad essere uno dei più importanti ambiti di azione e che sarà fatta in silenzio e con necessario rispetto verso i percettori e, come sempre, la Bcc Monte Pruno c’è e ci sarà per queste missioni, che sono di vere battaglie di civiltà. Una banca locale che riceve dal territorio ha il dovere morale ed etico di restituire, allo stesso, parte di quello che riceve”.

A conclusione si è tenuto uno straordinario concerto dei Drops of gems e l’Opera live orchestra diretta dal maestro Pasquale Menchise. La band ha reinterpreto classici del rock e del pop, con un repertorio che parte dagli anni ’70 e arriva ai giorni nostri. Tra gli artisti di cui si propongono le canzoni citiamo David Bowie, Rolling Stones, Toto, Creedence Clearwater Revival, Neil Young, Prince, Eric Clapton, Doobie Brothers, Lenny Kravitz, Tears for Fears.Un concerto che ha raccontato la musica degli ultimi quarant’anni.

Non sono mancati momenti di emozioni alle parole del leader del gruppo Massimo Brancati quando ha introdotto un brano inedito scritto agli inizi del lockdown.

