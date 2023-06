LA BCC DI MONTE PRUNO PROMUOVE SALERNO GRAZIE ALLE TELECAMERE RAI

Stamane le telecamere della RAI hanno raggiunto Salerno grazie alla volontà e al progetto della BCC Monte Pruno. L’istituto di credito cooperativo, infatti, sta puntando da tempo

sulla valorizzazione dei luoghi nel quale opera e, in questo caso, sulla Città di Salerno.

La Stazione Marittima ha ospitato le riprese, grazie ad un progetto di marketing territoriale che vuole mettere in evidenza le bellezze del territorio di competenza della Banca.

Successivamente, le telecamere si sono trasferite nella vicina Vietri sul Mare per visitare l’azienda Ceramiche Pinto, sostenuta dalla Banca nei suoi progetti di sviluppo, al fine di mettere in evidenza le produzioni e l’artigianato che caratterizzano l’economia locale. Una realtà che produce ed investe nel solco della tradizione anche con la vicinanza di un istituto come la BCC Monte Pruno.

Il Direttore Generale Michele Albanese è stato protagonista delle riprese e dell’intervista con Beppe Convertini.

Il tutto rientrerà nella terza edizione del programma televisivo campione d’ascolti “Azzurro – Storie di mare”, condotto proprio da Beppe Convertini, che andrà in onda su Raiuno la domenica mattina ed in replica il sabato seguente per un totale di 7 puntate inedite ed altrettante repliche.

La trasmissione “esplorerà”, come fatto a Salerno stamane, i territori, presentandoli ai telespettatori, raccontandone le curiosità, le tipicità, le specialità e gli aspetti innovativi che più lo caratterizzano.

Tra le aree geografiche individuate dalla produzione e sulla quale ricade grande interesse vi è proprio l’area di Salerno per realizzare un focus mirato a valorizzare il patrimonio artistico, culturale, sociale, enogastronomico, naturalistico ed imprenditoriale del territorio.

“E’ una grande soddisfazione – ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese – poter raccontare sulla RAI il nostro impegno e promuovere Salerno, insieme gli artigiani della nostra comunità di riferimento. Il nostro impegno è anche questo, fare sempre qualcosa in più per il circuito territoriale che viviamo, anche attraverso la rete di contatti creata, come è avvenuto con la RAI. Ringrazio Beppe Convertini e tutta la troupe per la professionalità e la cura dei dettagli, sicuro che questa trasmissione possa far conoscere, ancor di più, Salerno e le sue bellezze”.