LEGA ALBURNI – CILENTO. IL LAVORO DELLA COORDINATRICE PAMELA DI NOME PER IL PARTITO

Lunedì 26 giugno si è tenuto presso la sala Convegni del Convento di S. Antonio a Laurino un incontro con l’On. le Valentino Grant, europarlamentare della Lega – Salvini Premier avente ad oggetto le agevolazioni e le opportunità per le piccole e medie imprese del nostro territorio. La riunione è stata organizzata grazie all’impegno di Pamela Di Nome, Coordinatrice Zona Alburni del partito di Matteo Salvini.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e autorità politiche locali. Volevo ringraziare l’On. le Grant per l’intervento, che con competenza e professionalità, ha approfondito tematiche per il rilancio delle zone interne del Cilento e Alburni. Un ringraziamento va inoltre a tutti i partecipanti, numerosi ed interessanti. Il nostro ed il mio impegno per il territorio che ho l’onore di rappresentare quale delegata della Lega Salvini Premier per la zona del Cilento e degli Alburni sarà sempre maggiore, in termini di presenza e di proposte innovative.