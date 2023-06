PD, A RISCHIO MANIFESTAZIONE DEL 14 E 15 LUGLIO A NAPOLI: DE LUCA SULL’AVENTINO

Il Partito Democratico potrebbe spostare in Puglia, a Bari, nella patria di Michele Emiliano, la manifestazione di piazza, indetta per il 14 e 15 Luglio a Napoli, contro il disegno di Legge sull’autonomia differenziata, proposto dal Governo Meloni. Il Pd è, infatti, preoccupato dalla posizione critica, assunta dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nei confronti dell’iniziativa, voluta ed annunciata direttamente dalla Segreteria Nazionale del Pd Elly Schlein. Si parla, addirittura, di un tentativo da parte dello stesso De Luca di boicottare la manifestazione, invitando gli esponenti del Partito Democratico alla non partecipazione. Alla base della discussione la mancata convocazione del Congresso Regionale del Pd che, lo stesso De Luca, nel corso di un colloquio personale con la Schlein, aveva richiesto per mettere fine al Commissariamento del partito in Campania.

