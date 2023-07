LA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL COVID

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 172 sì, nessun voto contrario e quattro astenuti, al testo unificato delle proposte di legge, presentate da Lega, Fratelli d’Italia ed Azione-Italia viva, sull’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2. Le misure passano, ora, all’esame del Senato.

Il Movimento cinque stelle, come annunciato dal presidente pentastellato, Giuseppe Conte, ha abbandonato l’emiciclo dopo l’intervento del deputato del Partito democratico ed ex ministro della Salute, Roberto Speranza, non partecipando in tal modo alla votazione. Anche i deputati di Partito democratico ed Alleanza Verdi e Sinistra non hanno partecipato alla votazione, pur rimanendo in Aula, e hanno sventolato le loro tessere di voto. Tra le opposizioni il gruppo di Azione-Italia viva ha votato a favore dell’istituzione della commissione parlamentare di inchiesta. Alla lettura del risultato, gli esponenti della maggioranza hanno gridato “verità, verità”.