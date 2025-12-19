LA CORSA CONTRO IL TEMPO DI ROBERTO FICO PER CHIUDERE LA GIUNTA PRIMA DI NATALE

Una strenna da far trovare sotto l’albero dei Campani: con questo spirito è iniziato il lavoro di consultazione del Presidente della Regione Campania Roberto Fico che, in barba ai pronostici, vorrebbe firmare i decreti di nomina degli assessori prima di Natale. Una corsa contro il tempo che è legata anche alla convocazione della prima seduta del Consiglio Regionale: evitare strappi sull’Ufficio di Presidenza, portando i partiti, all’interno del Consiglio con la squadra di Governo già composta. Il nodo principale resta il rapporto con il Pd e, in modo particolare, con la Provincia di Salerno: anche la segreteria Regionale di Piero De Luca spinge sul nome di Fulvio Bonavitacola, che resta il nodo principale da sciogliere. Un blocco che, di fatto, frena anche le scelte per gli altri partiti, che sembrano già fatte, ma prima di ogni altra cosa Roberto Fico deve individuare i tre nomi che spettano al Partito Democratico all’interno della Giunta Regionale.

