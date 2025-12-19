GIUNTA REGIONALE E PROVINCIALI FANNO RINVIARE IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD DI SALERNO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ rinviato a data da destinarsi il Congresso Provinciale del Partito Democratico: il termine del 19 Dicembre, inizialmente previsto per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Provinciale, è stato congelato, anche se non è stata fissata alcuna nuova data per la celebrazione dell’Assemblea Provinciale del Partito Democratico di Salerno. Le trattative per la composizione della Giunta Regionale della Campania ed anche le imminente elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno hanno indotto i vertici provinciali del Pd di Salerno a rinviare, a momenti meno agitati, il Congresso Provinciale per il quale, da tempo, si fa il nome di Giovanni Coscia quale successore di Enzo Luciano, attuale Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno.

Related Posts

Dicembre 19, 2025

PROVINCIALI 2026. DOMENICA 21 E LUNEDI’ 22 PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Dicembre 19, 2025

LA CORSA CONTRO IL TEMPO DI ROBERTO FICO PER CHIUDERE LA GIUNTA PRIMA DI NATALE

Dicembre 19, 2025

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO PRIMA DEL VOTO DELL’11 GENNAIO