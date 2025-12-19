PROVINCIALI 2026. DOMENICA 21 E LUNEDI’ 22 PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Da domenica 21 Dicembre e fino alle 12:00 di lunedi’ 22 Dicembre sarà possibile depositare, a Palazzo Sant’Agostino, le liste per partecipare alle prossime elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. 105 le firme necessarie per la presentazione delle liste che dovranno contenere, al massimo, 16 nomi con una percentuale del 30% riservata alle quote di genere. Il sistema per l’assegnazione dei seggi a Palazzo Sant’Agostino è proporzionale, con la possibilità per Sindaci e Consiglieri Comunali di esprimere una sola preferenza.

