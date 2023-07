LA FESTA DELLA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO A SETTEMBRE CON I MINISTRI DEL PARTITO

Alla fine da fine luglio è stata spostata a Settembre, quando si entra nel vivo della ripresa delle attività politiche: la Festa Provinciale della Lega di Salerno, che si terrà a Campagna, avrà tra gli ospiti anche alcuni Ministri del partito di Matteo Salvini.

La decisione di posticipare la manifestazione, per la quale si era già messa in moto la macchina organizzativa del Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, è legata anche ad una serie di iniziative della Lega, già in programma per la fine del mese di Luglio.