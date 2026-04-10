LA GIUNTA REGIONALE FICO APPROVA AUMENTO DI 62 MILIONI DI EURO PER SPESE PERSONALE DELLE ASL

“Si è da poco conclusa la riunione di Giunta nella quale abbiamo approvato alcuni provvedimenti importanti.
Entrano in funzione altre 16 Case di Comunità, che portano il totale a 51. Un altro passo importante per costruire una sanità territoriale più vicina alle persone. E nella stessa direzione va un ulteriore provvedimento, quello che riguarda l’incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa per il personale delle Asl e delle aziende ospedaliere.”
Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, al termine della riunione di Giunta.
Allo stesso tempo continuiamo a lavorare sulla mobilità, puntando su soluzioni più sostenibili come il Bus Rapid Transit elettrico per la riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Gragnano, con l’obiettivo di migliorare gli spostamenti e ridurre l’impatto ambientale, utilizzando al meglio ogni euro disponibile e senza sprechi.
Continuiamo a lavorare ogni giorno, con l’impegno di rendere i servizi più vicini, più accessibili e più efficaci per tutti.