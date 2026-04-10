PROVINCIA A SALERNO. PIERO DE LUCA (PD): “IN BOCCA AL LUPO A GEPPINO PARENTE”

“In bocca al lupo a Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Una scelta di alto profilo umano, politico ed amministrativo. Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo con successo numerosi incarichi pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia, risultati.

Da amministratore di lungo corso ed esperto della macchina amministrativa, saprà coordinare, con lavoro di squadra, risorse umane e mezzi, avendo approfondita conoscenza del territorio provinciale, a partire dalle aree interne fino ai territori costieri, valorizzando le straordinarie potenzialità della Nostra Terra.

La candidatura di Geppino Parente conferma la caratura ed il radicamento degli amministratori del Partito Democratico.

Ora al lavoro, per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e delle nostre Comunità”.

Lo dichiara in una nota l’on Piero De Luca segretario regionale del Pd.