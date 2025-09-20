LA LISTA DI FDI IN PROVINCIA DI SALERNO: CARPENTIERI, CIRIELLI JR, SOMMA ED ODIERNA

Ci sono le prime conferme nella lista che Fratelli d’Italia presenterà, in Provincia di Salerno, per le prossime elezioni Regionali in Campania. Si parte dal nome dell’attuale Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, già Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, pronto ad affrontare la prossima campagna elettorale nel partito di Giorgia Meloni. In campo, quasi sicuramente, anche Italo Cirielli, figlio di Edmondo, attuale Vice Ministro agli Esteri, responsabile degli Enti Locali per Fratelli d’Italia. Ed a proposito di Enti Locali, dal Comune di Mercato San Severino, arriva la notizia della possibile candidatura per il Sindaco Antonio Somma che, pero’, è in attesa di conoscere il futuro sul destino dei Sindaci. Già da tempo, invece, in campagna elettorale Sebastiano Odierna, che dopo una breve presenza all’interno della Lega, ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia.

