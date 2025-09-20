TRAGEDIA A SAN MAURO CILENTO. UN MALORE STRONCA L’ASSESSORE DI MARIA

Tragedia nel Cilento, dove la comunità di San Mauro piange l’improvvisa scomparsa di un assessore comunale è stato trovato senza vita nella propria auto.

 

Il 54enne Angelo Di Maria, per tutti Rino, è stato stroncato da un malore – come riporta il sito web stiletv.it – mentre stava andando in paese. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La notizia si è diffusa rapidamente gettando nello sconforto l’intero paese, dove il 54enne era apprezzato e benvoluto per il suo impegno nell’attività amministrativa e per la vicinanza alla comunità.

Ero stato con lui in ospedale ieri– racconta il sindaco Carlo Pisacane – perché non si sentiva bene ed è stato rimandato a casa. Ora ne piangiamo la morte”.

