STEFANO BONACCINI: “DOPO LE REGIONALI AVREMO MODO DI DISCUTERE NEL PD”

Sarebbe abbastanza deleterio andare a discutere di noi mentre si vota, da qui a novembre, in sette regioni che complessivamente valgono oltre un terzo degli aventi diritto nel Paese, che quindi è un test nazionale. Le somme si tireranno dopo le ultime tre regionali di novembre”. Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a margine di Fenix, a Roma. “Discuteremo delle cose che vanno e quelle che magari andrebbero corrette o migliorate nel partito, dopo le regionali.

Avremo modo di discutere se nel Pd va discusso un po’ di più, in che modo dobbiamo discutere, cosa c’è da costruire per battere Meloni e la destra fra due anni, perché quello per me è l’unico obiettivo che conta”

