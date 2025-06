LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULL’ENOTURISMO PRESENTATA AD AVELLINO E BENEVENTO

In occasione dell’approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull’enoturismo, domani (giovedì 12 giugno) a Benevento presso il Museo ArCoS – Museo di Arte Contemporanea del Sannio – Sezione Egizia, alle ore 17.30, e venerdì 13 giugno ad Avellino, presso il Viva Hotel alle ore 17.30, si terrà l’importante iniziativa “Enoturismo in Campania – Strumento di valorizzazione e marketing”, confronto tra referenti del mondo vitivinicolo e turistico con l’obiettivo di approfondire e valorizzare il ruolo dell’enoturismo quale leva strategica per lo sviluppo territoriale. L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania con il patrocinio per la tappa di Benevento del Sannio Consorzio Tutela Vini e della Provincia di Benevento e in collaborazione con la Società Sannio Europa che cogestisce la rete museale della provincia di Benevento e, per la tappa di Avellino, con il patrocinio del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia.

Per l’iniziativa di domani (giovedì 12 giugno) a Benevento, a dare avvio ai lavori con i saluti istituzionali saranno Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di Sannio Europa. A seguire gli interventi di Libero Rillo, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, Marco Razzano, Consiglio Nazionale Città del Vino, Maria Grazia De Luca, Delegato Benevento AIS Campania, Margherita Rizzuto, Coordinatrice gruppo interassessorile “Percorsi agroalimentari ed enoturistici”, Prof.ssa Roberta Garibaldi, Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, esperta di turismo e politiche del territorio, Robert Camuto, scrittore e giornalista della prestigiosa rivista americana “Wine Spectator”, Rosanna Romano, Direttore generale Regione Campania per le politiche culturali e il turismo. A trarre le conclusioni del convegno saranno l’On. Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, e l’On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.