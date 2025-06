IMMA VIETRI (FDI): “SU CLICK DAY IMMIGRATI AVEVA RAGIONE GIORGIA MELONI”

“L’inchiesta della Polizia e della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, che tra i vari coinvolti vede persino un clan di camorra, dimostra quanto fosse fondata la decisione, presa un anno fa dal nostro Governo, di rafforzare i controlli sul cosiddetto ‘Click day’ che, come denunciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presentava anomalie pericolose”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il Governo Meloni, fin dal suo insediamento, ha lavorato per abbattere la filiera dello sfruttamento illegale dell’immigrazione, che per troppi anni, nel complice silenzio delle sinistre, ha lucrato su questo business. Tutti, anche le forze di opposizione, dovrebbero apprezzare l’impegno del nostro Governo che – anche attraverso il protocollo con l’Albania, il Piano Mattei, gli accordi con i Paesi di origine e transito e le pene più severe contro chi organizza le rivolte nei Centri di trattenimento di migranti (introdotte con il Decreto Sicurezza), sta iniziando a mettere un freno all’immigrazione incontrollata. Questi sono fatti concreti, non propaganda. Il tempo dell’accoglienza indiscriminata è finito. Fratelli d’Italia – conclude Vietri – continuerà a sostenere tutte le misure necessarie per sgominare le bande criminali che gestiscono gli ingressi illegali, difendere i confini e salvaguardare le vite umane” conclude Vietri.

