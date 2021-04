LA PROTESTA DEI CENTRI COMMERCIALI: A SALERNO ANACLERICO ED IL MANIFESTO CON SPERANZA

I Centri Commerciali, anche quelli con spazi all’aperto e dimensioni ridotte, sono stati completamente dimenticati dal Governo nell’ambito di una possibile riapertura: per loro rimangono i limiti ed i vincoli, soprattutto nel corso dei fine settimana come anche per i giorni prefestivi. Ecco allora che un imprenditore del settore del Commercio, oggi, dinanzi alla saracinesca del negozio, tristemente abbassata, ha voluto lanciare un messaggio chiaro al Ministro della Salute Roberto Speranza.

L’iniziativa è di Alfonso Anaclerico, noto commerciante del settore calzature e mondo dello sport, preoccupato per il futuro della sua azienda ma anche dei suoi dipendenti: ecco allora l’idea di lasciare la saracinesca chiusa, all’interno del Centro Commerciale Mediterraneo di Salerno, ma con un manifesto che lascia aperti mille interrogativi sulle chiusure disposte dal Ministro Roberto Speranza.