LA PROVINCIA INCASSA IL VOTO UNANIME SUL BILANCIO: IN AULA I SINDACI DEL 71% DEL TERRITORIO

E’ stato un coro unanime, addirittura con il voto favorevole del Comune di Scafati, a guida Forza Italia, quello ottenuto dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, guidata dal Vice Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, nel corso dell’Assemblea dei Sindaci, convocata in mattinata a Palazzo Sant’Agostino. Una percentuale del 71% del territorio provinciale in aula – un record assoluto rispetto alle precedenti assemblee dei Sindaci degli anni passati – con tanti primi cittadini rimasti bloccati nel traffico impazzito della mattinata prenatalizia.

“Oggi il Consiglio provinciale – dichiara il vice presidente della Provincia Giovanni Guzzo – ha definitivamente approvato, entro il 2024, questo strumento di programmazione fondamentale senza ricorrere ad alcuna proroga. Non è stato facile per un Ente che ha un Piano di riequilibrio in atto. Per questo ringrazio il Collegio dei Revisori dei Conti e tutto il personale, in particolare il Settore Finanziario e tutti i dirigenti. Voglio ringraziare inoltre il Consiglio Provinciale, inclusi i Consiglieri di minoranza, per l’azione responsabile da parte di tutti.