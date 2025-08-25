LA PROVOCAZIONE DI PINA PICIERNO (PD): “NON SI PARLA DELLA RIFORMA DELLE REGIONI”

“Tra i mattoni nuovi, come recita il titolo del Meeting, che ci servono per costruire il futuro, c’è quello del corretto funzionamento delle istituzioni e del loro rapporto reciproco, fondamentale per garantire servizi ai cittadini. Dobbiamo ricordare la discussione bislacca dei mesi scorsi sull’autonomia differenziata, conclusa poi nel nulla.
Bocciare una cattiva riforma non significa rinunciare alla possibilità di ripensare le autonomie locali, superando il centralismo regionale e provando a dare vero slancio ai nostri territori. È incredibile che, alla vigilia delle prossime elezioni regionali, si parli di tutto fuorché di come ridisegnare e riformare le regioni. Ecco un tema su cui mi piacerebbe davvero si aprisse un confronto”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, la dem Pina Picierno, intervenendo al Meeting di Rimini. (

