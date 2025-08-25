IL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI: “IN FINANZIARIA NUOVE RISORSE PER SANITA’ PUBBLICA”

Il ministero della Salute “ha emanato leggi per migliorare la qualità delle cure su tutto il territorio perchè non vogliamo più un Servizio sanitario di serie A ed uno di serie B, ma le norme vanno applicate e le risorse spese bene. Con la prossima Finanziaria ci saranno ulteriori risorse per il 2026, che si aggiungono ai 4 miliardi già previsti nella scorsa legge di bilancio”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio in occasione del Meeting di Rimini 2025 dal titolo ‘La salute un bene per tutti’.

Il governo, ha tra l’altro sottolineato Schillaci, “è impegnato a dare risposte e soluzioni. C’è la necessità di superare gap che si sono cronicizzati negli anni; obiettivo di questo governo è migliorare la sanita pubblica, ma il Ssn viaggia ancora a più velocità tra le regioni ma ciò non toglie che resta unico nel panorama mondiale anche per la qualità delle cure erogate. Le norme varate sono per colmare le lacune esistenti dando impulso alla sanità pubblica”.

