L’ANCE AIES SALERNO FORMA 15 CITTADINI EXTRACOMUNITARI PER CARENZA MANO D’OPERA

Quindici cittadini extracomunitari residenti in provincia di Salerno invitati dall’Ance Aies Salerno al I° Corso di Formazione Edile. La carenza di manodopera specializzata continua a rappresentare un serio handicap per il comparto edile, in molte occasioni un autentico freno per le imprese di costruzione. A tal fine l’Ance Aies di Salerno, d’intesa con gli Enti Paritetici, ha organizzato un corso di formazione edile strutturato in 40 ore di lezioni teorico-pratiche con stage in laboratorio.

La grande novità del corso sarà rappresentata dalla presenza di quindici cittadini extracomunitari che, appena terminato il processo di formazione, saranno messi a disposizione delle imprese edili salernitane.

La presentazione del progetto si terrà lunedì 18 settembre alle ore 10.30 presso la Scuola Edile di Via Cerzone 1 (Brignano) a Salerno

