STOP A RIFORMA TERZO MANDATO. A BELLIZZI IL SINDACO MIMMO VOLPE PUNTA SU UNA DONNA

Con lo stop alla riforma della Legge Elettorale per il terzo mandato ai sindaci, anche nel Comune di Bellizzi si è rimessa in moto la macchina dell’organizzazione in vista della prossima tornata elettorale della primavera del 2024. Mimmo Volpe che, a questo punto, non potrà candidarsi alla carica di Sindaco di Bellizzi, insieme a tutta la maggioranza, sta valutando l’ipotesi di mettere in campo una donna, con una esperienza amministrativa già consolidata, per la prossima tornata elettorale. Un volto femminile, una carta in rosa da giocare per le prossime Comunali nelle quali, salvo clamorosi colpi di scena, saranno tre le candidature alla carica di primo cittadino: quella espressione dell’attuale maggioranza Volpe, una seconda con Nicola Pellegrino in campo ed una terza lista vicina a Fratelli d’Italia.

