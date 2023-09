COMUNITA’ MONTANA IRNO. AL VIA NUOVE ASSUNZIONI DI OPERAI, PARTONO I CORSI DI FORMAZIONE

Buone notizie per la Comunità Montana Valle dell’Irno dove, grazie all’impegno del Presidente Giorgio Marchese, sono in arrivo numerose assunzioni per coprire i vuoti di pianta organica e per garantire i servizi essenziali a tutti i Comuni che fanno parte dell’Ente. E, proprio in vista di una imminente formazione di una short list, per l’individuazione dei nuovi profili lavorativi richiesti dalla Comunità, guidata dal Sindaco di Siano Giorgio Marchese, sono partiti, in questi giorni, i Corsi di formazione all’attività di operaio idraulico forestale, deliberati proprio dalla Comunità Montana nello scorso mese di Giugno. A condurre i corsi gli esperti dell’Osservatore dell’Appennino Meridionale che hanno già redatto l’elenco degli ammessi al Corso.

Non si conosce, ancora, con precisione il numero delle nuove assunzioni della Comunità Montana che potrebbero aggirarsi intorno alle 40 unità e che dovrebbe essere perfezionate entro la metà del prossimo anno. Ai nuovi operai il delicato compito di portare avanti la manutenzione di una vasta area, quella della Valle dell’Irno, molto particolare anche sul fronte del rischio idrogeologico.