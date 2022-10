L’ANCI CAMPANIA ADERISCE ALLA MARCIA DI DE LUCA. NUOVO CASO PER IL PRESIDENTE MARINO

L’Anci Campania, il prossimo 28 Ottobre, sarà in piazza per aderire alla manifestazione per la Pace, indetta dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Nulla di strano, anzi, ma il Presidente Regionale dell’Anci ha deliberato da solo questa decisione, senza coinvolgere gli altri organi dell’Associazione dei Comuni della Campania. E’ già polemica, all’interno dei diversi gruppi whatsup dell’Anci, dove, numerosi sindaci espressione del centro destra non hanno gradito la decisione del Presidente Regionale dell’Anci Marino, Sindaco del Comune di Caserta. Nei prossimi giorni lo stesso Marino potrebbe essere chiamato a rispondere ad una serie di domande, provenienti proprio dai primi cittadini della Campania sulla decisione che è stata assunta senza il coinvolgimento di Direttivo ed Assemblea Regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia.

