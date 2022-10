I RUOLI DEI PARLAMENTARI SALERNITANI DI OPPOSIZIONE: LA SETTIMANA DELLE DECISIONI

Inizierà domani, martedi’ 18 Ottobre, il nuovo impegno in aula per i parlamentari, chiamati ad eleggere i Capigruppo ma anche i rappresentanti dei partiti all’interno degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. E, per i parlamentari salernitani di opposizione, sarà il momento di verificare quale ruolo rivestiranno nella Legislatura che è iniziata la scorsa settimana. Per il deputato DEM Piero De Luca c’è, prima di ogni altra cosa, da verificare il ruolo politico che andrà a ricoprire all’interno del Gruppo del Partito Democratico di cui, nella passata legislatura, è stato uno dei Vice. Chiusa questa partita, si andrà sulla presenza all’interno delle Commissioni. Non ci saranno, almeno per il momento, funzioni politiche per il parlamentare di Azione-Italia Viva Antonio D’Alessio che, con ogni probabilità, andrà a ricoprire un posto all’interno della Commissione Attività Produttive. Potrebbe, invece, essere l’Istruzione la materia prescelta dall’altro parlamentare salernitano di opposizione Franco Mari, eletto nelle lista di Sinistra Italiana-Verdi.

