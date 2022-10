SALERNO. UN ANNO DELLA GIUNTA NAPOLI CON IL RIMPASTO RINVIATO A FINE 2022

Compie un anno la Giunta Napoli bis, l’esecutivo cittadino nominato dopo le elezioni del Settembre 2021 ed a pochi giorni dai provvedimenti giudiziari che tennero la città con il fiato sospeso: una Giunta nata con alcune scelte obbligate e con la necessità di inserire i nomi dei tecnici per evitare l’ingresso in Consiglio Comunale di persone coinvolte in inchieste giudiziarie. Ad un anno dall’inizio dei lavori della Giunta Napoli i problemi piu’ che di natura giudiziaria sembrano essere di carattere politico perchè oramai, è chiaro a tutti, che esiste una frattura tra il Consiglio e gli assessori scelti dalle liste e quelli che, invece, sono stati indicati nella quota di tecnici. Un anno che è stato vissuto all’insegna di alcune emergenze, a cominciare da quella per la gestione del Verde Pubblico, ancora in attesa di una risposta definitiva. Poi i problemi di natura finanziaria, con il bilancio di previsione sottoposto ad uno speciale controllo da parte del Ministero, ma quello che è mancato è stato un obiettivo strategico da raggiungere. Un primo anno che, proprio per le tante difficoltà di avvio, non puo’ essere l’unico elemento di valutazione per una Giunta che, altrimenti, andrebbe bocciata. Sta di fatto che qualcosa cambierà, non nell’immediato ma per l’inizio del prossimo anno quando alcuni assessori tecnici dovrebbero essere sostituiti e quando entrerà nel pieno esercizio delle sue funzioni anche il nuovo Direttore Generale, voluto da Vincenzo De Luca, Matteo Picardi.

