Quello in programma domani, a Palazzo Sant’Agostino, sarà l’ultimo Consiglio Provinciale guidato dal Presidente Michele Strianese che si appresta a lasciare spazio al Sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Per lui ci sarà l’ultima occasione di confrontarsi in aula con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, prima di tornare al suo incarico principale ovvero quello di Sindaco di San Valentino Torio.

Share on: WhatsApp