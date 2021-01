L’ANNUNCIO DI MATTEO RENZI: “CI VEDIAMO DOMANI IN SENATO”

Una lunga lettera, nella quale ribadisce le scelte politiche delle dimissioni delle Ministre di Italia Viva dal Governo Conte e poi un annuncio che potrebbe anche suonare come una minaccia: ““P.S. Ci vediamo domani al Senato. Per noi in dichiarazione di voto parlerà Teresa Bellanova. Io interverrò durante la discussione generale”.

Lo scrive Matteo Renzi, all’interno della lunga enews settimanale, dedicata interamente alla crisi di Governo.

“Ci hanno dipinto come cacciatori di poltrone. Quando Bellanova, Bonetti e Scalfarotto hanno lasciato le loro poltrone ci hanno dipinto come irresponsabili. E il linciaggio mediatico studiato a tavolino non ha risparmiato nessuno di noi e dei nostri cari. Nessuno. La verità però è più forte delle veline. Quando la nebbia delle fake news si diraderà sarà più chiaro capire che cosa sta accadendo. E capiremo che il problema non è il mio carattere, ma il fallimento nella riapertura delle scuole, l’elevata mortalità del Covid, la crisi economica più grave d’Europa, il ritardo nella vaccinazione, un Recovery Plan non all’altezza del nostro Paese, le infrastrutture bloccate, la crisi dei piccoli che stanno chiudendo e non riapriranno”.