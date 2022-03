LAVORO PER I GIOVANI UNDER 35: ECCO L’INIZIATIVA DEL COMUNE DI PELLEZZANO

“Il progetto Fermenti in Hub – spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 – ha l’obiettivo di stimolare la nascita di nuovi modelli di business capaci di usufruire delle leve competitive dell’agri-food e dell’economia circolare, creando una connessione fisica e digitale tra i giovani del territorio, le aziende locali e gli spazi comunali. Si vogliono attivare processi innovativi di riqualificazione urbana sostenibile, al fine di offrire ai giovani l’opportunità di mettere in luce il proprio valore, aprendosi nuovi sbocchi professionali sul territorio di appartenenza”.

Possono presentare candidatura al presente Avviso Pubblico, i giovani under 35 (che non hanno compiuto il 36esimo anno di età al momento della candidatura) in possesso di qualsiasi titolo di studio.