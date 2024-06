LE NUOVE NOMINE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: PER MARA CAMPITIELLO DIPARTIMENTO PREVENZIONE ED EMERGENZE SANITARIE

Il Consiglio dei ministri (Cdm) – secondo quanto si legge nel comunicato stampa finale del Consiglio dei ministri – ha deliberato: su proposta della presidente Giorgia Meloni, la conferma, per un ulteriore anno, del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolo’ nell’incarico di commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; su proposta della presidente Giorgia Meloni, la proroga dell’incarico di commissario straordinario alla ricostruzione conferito al generale Francesco Paolo Figliuolo ai sensi dell’articolo 20 ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61; su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, l’ulteriore proroga della permanenza in sede a Tirana (Albania), quale Capo della rappresentanza diplomatica, dell’ambasciatore Fabrizio Bucci; su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco degli ingegneri Adriano De Acutis e Marisa Cesario; su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni Fernando Paglialunga e la promozione al grado di generale di corpo d’armata del generale di divisione del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri Giuseppe La Gala; su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la proroga dell’incarico ad interim di capo del dipartimento Mercato e tutela del ministero delle Imprese e del made in Italy conferito al dottor Amedeo Teti, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero; su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della salute alla dottoressa Maria Rosaria Campitiello, dirigente appartenente ai ruoli dell’Asl di Salerno, con contestuale cessazione dell’incarico ad interim conferito al dott. Giovanni Leonardi.

