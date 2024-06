OVERCAR GARAGE FA TRIS: DOPO SALERNO E GIFFONI VALLE PIANA ADESSO ANCHE EBOLI

Overcar Garage, azienda salernitana leader nel settore della vendita delle autovetture nuove ed usate, come anche per il noleggio a breve o a lungo termine, fa tris: dopo le sedi di Salerno e di Giffoni Valle Piana, è in arrivo l’apertura di un nuovo punto per tutti gli automobilisti nel Comune di Eboli.

Siamo lieti di annunciarvi l’apertura imminente della nostra nuova sede!

E’ quanto scrivono i responsabili di Overcar Garage.

Ad EBOLI, in Via Ceffato, 143/147 OverCar Garage offrira’ la sua vasta gamma di veicoli per soddisfare ogni vostra esigenza. Venite a trovarci per scoprire la nostra selezione di:

Auto Nuove:

Modelli di ultima generazione delle migliori marche, con le tecnologie più avanzate e le più elevate prestazioni sul mercato.

Auto Usate: Veicoli selezionati e controllati, garantiti per offrirvi affidabilità e convenienza.