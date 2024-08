LE RASSICURAZIONI DEL MINISTRO PICHETTO FRATIN: “SULLE CASE GREEN NESSUNA SANZIONE”

“Sulle case green non ha senso sparare numeri a caso, bisogna procedere con serietà, ben sapendo che conviene a tutti risparmiare sui costi dell’energia, perché ne va della competitività del Paese”. Lo sostiene il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista a “La Stampa”, che esclude sanzioni a carico delle famiglie che non si adegueranno alle nuove regole. La Lega la accusa di voler introdurre nuove tasse per le case green: “Beh, io non ci ho mai pensato. Per il resto, va chiesto alla Lega”, continua.

Sull’ipotesi sanzioni per chi non si adeguerà, il ministro spiega: “Io non ci ho mai pensato. Questa è una deformazione di chi vuol mettere sanzioni dappertutto. Più che prevedere delle multe dobbiamo far capire che è nell’interesse del paese e delle famiglie procedere. Perché deve essere chiaro che o la decarbonizzazione in questo paese la dobbiamo usare per pagare meno l’energia e avere costi dimezzati rispetto ad oggi, o rischiamo il declino. Altrimenti finirà che le imprese per fare industria andranno in Spagna, dove l’energia costa un terzo, o in Francia dove costa la metà rispetto all’Itali”, conclude Pichetto.