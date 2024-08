PD SALERNO AL LAVORO PER IL CONGRESSO PROVINCIALE. INTANTO COMMISSARIATO PD DI NOCERA SUPERIORE

Anche se con ritmi non intensi, conciliando gli impegni per le diverse iniziative territoriali legate alla raccolta firme per il Referendum sull’Autonomia Differenziata, il Partito Democratico di Salerno inizia a lavorare per il Congresso Provinciale, che si terrà tra Ottobre e Novembre, con le modalità che la Segreteria Nazionale di Elly Schlein dovrà comunicare. Iniziano, già, a spuntare le prime candidature per il dopo Vincenzo Luciano – che per due mandati consecutivi ha guidato il Pd della Provincia di Salerno – mentre, dagli uffici di Via Manzo, proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia del Commissariamento del PD di Nocera Superiore: nominato, fino alla celebrazione del congresso, Fabio Tamburro come Commissario Straordinario del Partito Democratico nel Comune dove, da poco, si sono tenute le elezioni Comunali.

