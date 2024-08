REGIONE CAMPANIA. AZIONE PRONTA A CHIEDERE L’ASSESSORATO NELLA GIUNTA DE LUCA

I 5 Consiglieri Regionali di Azione, uno dei gruppi piu’ numerosi della maggioranza del Presidente De Luca, sono pronti a chiedere una presenza all’interno della Giunta o, comunque, nel sottogoverno della Regione Campania, per proseguire il percorso di alleanza anche in vista della prossima scadenza elettorale del 2025.

In un’intervista rilasciata al Cronache di Napoli il Consigliere Regionaledi Azione Di Nenza apre alla possibilità che il partito di Carlo Calenda entri, anche a breve, nell’esecutivo regionale, senza, pero’, che questo possa compromettere il sostegno alla maggioranza del Presidente De Luca.

Azione, in questo momento, non ha alcun rappresentante all’interno della Giunta Regionale della Campania a differenza degli altri centristi, quelli di Matteo Renzi e di Italia Viva, che hanno come riferimento l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo.