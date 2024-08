DAL GOVERNO MELONI 33 MILIONI DI EURO PER LE RISORSE IDRICHE IN PROVINCIA DI SALERNO

Ammonta a 33,4 milioni di euro la cifra stanziata dal Governo Meloni per le risorse idriche – risanamento, manutenzione e tutela dei corpi idrici – nella provincia di Salerno. Un ulteriore grande risultato per il quale ringrazio in particolare il Ministro Fitto e il Vice Ministro Cirielli. Grazie allo sblocco di questi fondi del FSC 2021-2027 – il CIPESS ha infatti approvato l’assegnazione di 1,9 miliardi di euro in favore della Regione Campania – sarà possibile effettuare importanti interventi sul territorio per aumentare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture idriche e quindi la qualità delle acque per i cittadini. Gli interventi riguardano il “risanamento dei corpi idrici nei comuni di Maiori e Minori sulla costiera Amalfitana” per un importo di 18.500.000 €, gli “interventi di completamento dei corpi idrici dell’Area Dragone” per 4.500.000 € e “dell’Area Bussento” per 7.000.000 €; la “manutenzione straordinaria dell’acquedotto di Campagna” per 2.291.739,17 €; la “realizzazione lavori collettore depuratore e collettore principale colleg. rete fognaria cittadina a Contursi terme” per 1.100.000 €””. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

Share on: WhatsApp