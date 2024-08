PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “ALLARME SICUREZZA, E’ IL MOMENTO DI INTERVENIRE”

Arriva dal Consigliere Comunale di opposizione Giuseppe Bisogno un appello accorato, rivolto alla maggioranza del Sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara, per affrontare, in maniera concreta ed efficace, l’emergenza sicurezza che coinvolge tutto il territorio comunale del centro dei Picentini.

“Ieri sera” scrive Giuseppe Bisogno, ” siamo rimasti a casa, come capita a volte di sabato. La differenza rispetto alle altre volte, tuttavia, sta nel fatto che ci siamo chiusi dentro perché nella mattinata dello stesso giorno abbiamo trovato tre finestre forzate da qualcuno che voleva tentare un furto. Senza renderlo pubblico ho denunciato l’accaduto ai carabinieri, che ringrazio poiché con pochissimi mezzi cercano di ottemperare alle richieste di sicurezza. Il colmo, però, è avvenuto oggi, in piena domenica e in pieno giorno: alle ore 13 qualcuno ha provato a entrare in casa di mia madre. Per fortuna il furto non è avvenuto, ma solo grazie alle urla di una vicina che ha visto entrare in giardino i malviventi a volto coperto. Ciononostante, lo spavento è stato grande, dato che mia madre era presente in casa. Ritengo sia il caso di aprire una riflessione su quanto accaduto, soprattutto perché episodi del genere non hanno riguardato solo me e la mia famiglia, ma anche tantissimi cittadini che da mesi denunciano questa situazione. È giusto non sentirsi più al sicuro in casa propria? È normale che in alcuni quartieri i cittadini si stiano organizzando autonomamente per fare le ronde in strada?