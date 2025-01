LE RASSICURAZIONI DEL MINISTRO PICHETTO: “QUANTITATIVI DI GAS IN GRADO DI SODDISFARE DOMANDA”

“La prima rassicurazione che posso dare è quella nazionale, che fa il paio anche con quella europea: i quantitativi di gas sono in grado di coprire la domanda, il fabbisogno”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a Rainews24.

Come Italia, ha aggiunto, abbiamo “ancora stoccaggi di gas molto alti, quasi del 78 per cento”. Questo nonostante, a seguito della previsione della chiusura della linea che attraversa l’Ucraina, ci sia stato “un aumento da circa 30-35 euro al megawatt ora ai 50 euro dei giorni scorsi, e fra l’altro oggi i mercati lo vedevano in calo. Ma questo aumento è stato dovuto al timore che venisse a mancare quantitativo di gas per alcuni Paesi, come Austria e Slovacchia. Ma su questo c’è un sistema di solidarietà che sta tenendo e quindi anche per quei paesi non dovrebbe mancare” la materia prima, ha sottolineato il ministro, ribadendo che “l’Italia per questo inverno non avrà un problema di quantità”.

“Credo che ci siano le condizioni per rimanere sotto i 50 euro a megawatt ora” per il prezzo del gas e “possiamo lavorare per questo” e per mantenerci sotto questa cifra, ha concluso Pichetto.