GIUSEPPE DEL SORBO (LEGA): “REGIONALI IN CAMPANIA, AL LAVORO PER UNA SQUADRA FORTE E CAPACE”

Consigliere Del Sorbo, a 10 mesi dalle Regionali 2025 in Campania i partiti sono, già, al lavoro per la composizione delle liste. La Lega, alla quale lei appartiene, ha già un’idea dei nomi da mettere in campo ?

“Stiamo lavorando da tempo per costruire un progetto solido e credibile per le prossime elezioni regionali, al centro metteremo sicuramente la capacità di ascolto e impegno verso i cittadini. In campo ci sarà squadra forte e capace di rispondere alle esigenze della Campania, per quanto riguarda i nomi ogni decisione verrà presa con la massima attenzione. Stiamo lavorando, tutti. Con Claudio Durigon, il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, il coordinatore provinciale Attilio Pierro, amministratori e militanti. Pronti ad affrontare la sfida regionale con forza e determinazione.”

Dal Comune di Angri alla Provincia di Salerno: una esperienza amministrativa che, negli ultimi anni, l’ha portata a guardare diversi scenari politici ed amministrativi.

“Il mio percorso amministrativo, che parte dal Comune di Angri e arriva fino alla Provincia di Salerno, è stato decisamente formativo. Se l’amministrazione locale, come quella di Angri, mi ha permesso di lavorare a stretto contatto con la mia comunità, a livello provinciale, ho potuto acquisire una visione più ampia. La nostra provincia è una terra straordinaria, questa esperienza mi ha dato la possibilità di conoscere le diverse realtà del territorio gestendo problematiche che cittadini e amministratori hanno portato alla mia attenzione. Problematiche che ho portato sempre nelle istituzioni. In questi anni ho imparato ad affrontare con maturità ogni problema, a ponderare ogni azione e ogni parola. In entrambi i contesti, ho imparato quanto sia fondamentale un dialogo costante con i cittadini e penso che dovremmo lavorare, tutti, per accrescere il senso di fiducia nelle istituzioni.”