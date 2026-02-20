LEGA CAMPANIA. A NAPOLI LA RIUNIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL PARTITO: OBIETTIVO I TERRITORI

Lunedì 23 febbraio, alle ore 17:30, presso l’Hotel Ramada di Napoli (Via Galileo Ferraris, 40), si terrà la Direzione Regionale del partito. L’evento rappresenta un momento cruciale di confronto e partecipazione: la Lega Campania “apre le porte di casa” a tutti i propri amministratori locali, dirigenti e militanti. L’obiettivo è mettere a sistema strategie comuni e soluzioni operative per risolvere le criticità dei territori regionali, ribadendo la centralità del dialogo con chi vive e governa le realtà locali ogni giorno. Non un semplice incontro di vertice, ma un laboratorio di idee e soluzioni dove la compattezza del partito si traduce in azione politica per il bene della Campania.

Ai lavori parteciperanno il Vice Segretario Federale, Sen. Claudio Durigon, insieme ai vertici regionali del partito.

