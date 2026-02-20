COMUNE DI PAGANI. LA GIUNTA DE PRISCO APPROVA LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER IL CENTRO

La Giunta Comunale di Pagani, guidata dal Sindaco Lello De Prisco, ha approvato questa mattina con delibera l’attivazione in via sperimentale della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro cittadino, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici.

Un processo complesso, che porta a concretizzare la partenza di una zona a traffico limitato in due strada del centro cittadino, a cui l’amministrazione De Prisco, insieme agli uffici, ha dovuto lavorare alacremente per adeguare il progetto originario alle esigenze della cittadinanza.

Il provvedimento recepisce le modifiche alla perimetrazione già approvate e definisce le modalità operative della nuova fase sperimentale.

Il perimetro interessato prevede due strade:

ZTL 1: Via De Vivo – Via G. Marconi (fino ad incrocio Via C. Astarita)

ZTL 2: Via Marconi (intersezione con Via De Rosa)

I giorni e orari di attivazione in questa fase saranno i seguenti:

-Venerdì: dalle ore 19:00 alle ore 22:00

-Sabato: dalle ore 19:00 alle ore 22:00

-Domenica e Festivi: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00

La ZTL sarà avviata in forma sperimentale per consentire un monitoraggio puntuale degli effetti sulla viabilità, sulle attività commerciali e sulla qualità della vita nel centro cittadino.

Tutti i dettagli tecnici, le modalità di accesso, la gestione generale saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 23 Febbraio alle ore 11:00 a Palazzo San Carlo, tenuta dal sindaco Lello De Prisco e dall’assessore alla Viabilità e Polizia Municipale, Luana Giammetta, e dal comandante della Polizia Municipale Lucio D’Apolito.